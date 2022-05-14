Adana'da Organize Büro ekipleri, kentte uyuşturucu, kasten yaralama, kumar oynatma ve kumar yoluyla borçlandırarak haksız kazanç elde etme suçlarını işleyen organize suç örgütünü, teknik ve fiziki çalışmalar sonucu deşifre etti.

Örgütün yönetim kadrosu ve üyeleri oldukları öne sürülen 35 kişinin adresini tespit eden ekipler, sabah operasyon için harekete geçti.

Belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.