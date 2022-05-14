Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
Malatya'da, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2'si bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Şehmus Er (29) idaresindeki 14 ABM 330 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Elazığ kara yolu Kale ilçesi Darıpınar Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları araçtan çıkardığı sürücü ile bir yaşındaki Enbiya Er ve Zeynep Tuaç yaşamını yitirdi.
Erdal (39) ve Melekşah Tuaç (38) ile Günay Er (20), ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Erdal Tuaç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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