Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpıştı: 11 yaralı
[Fotograf: AA]
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
İbrahim K. idaresindeki otomobil, Elazığ-Malatya kara yolunun 40. kilometresinde Efraim Ü. yönetimindeki minibüs ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar yoldan çıkarak boş araziye girdi.
Kazada, iki araçta bulunan 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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