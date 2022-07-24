Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altında
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Kundu bölgesinde, arıtma tesisleri yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kundu bölgesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına aldı.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
Son Haberler
- 13:52
- 13:49
- 13:43
- 13:43
- 13:39
Sıradaki Haber
Sınır dışı edilecek 327 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz