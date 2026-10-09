Kamu katılım bankaları tek çatı altında toplanıyor

TVF internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu sermayeli katılım finans kurumlarının birleşmesinde ilk aşama tamamlandı.

TVF'nin yüzde 100 iştiraki olan TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin, Ziraat Katılım ve Halk Katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmeleri 7 Ekim'de imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım finansın gelişimine yön veren stratejik vizyonu doğrultusunda, kamu sermayeli katılım finans kurumlarının kapasitesi ile rekabet gücünün geliştirilmesi, katılım finans ekosisteminin güçlendirilerek finansal piyasalar içindeki payının artırılması yolunda önemli bir aşama katedildi.

İmzalanan anlaşmalar iki finans kurumunun paylarının devrine ilişkin olup, gerekli yasal ve düzenleyici otoriteler nezdinde süreçlerin tamamlanmasının ardından devirlerin 2026 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çalışmalar belirlenen takvim çerçevesinde sürdürülüyor.