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Elazığ'da doktora yumruklu saldırı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ’da alkollü bir kişi, götürüldüğü hastanede gürültü yaptığı için kendisini uyaran doktora yumrukla saldırdı. Saldırıya uğrayan doktor yaralanırken, alkollü şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Önceki gün kent merkezinde meydana gelen olayda Tayfun Kızıl, alkol alması nedeniyle ambulansla alınarak Fırat Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.
Kızıl, sağlık kontrolü için getirildiği serviste gürültü yapınca görevli doktor Mustafa Uçarel tarafından uyarıldı. Kızıl, doktor Uçarel'e yumrukla saldırdı. Saldırının etkisiyle yere düşen Uçarel, başını sandalyeye çarparak yaralandı.
Olayın ardından Uçarel, tedaviye alındı.
Kızıl ise servisten çıkarılmasının arından hastane önündeki polis aracının camını kırdı. Bunun üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kızıl, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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