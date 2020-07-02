Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici süreyle kısıtlama
Ankara Valiliği, salgın gerekçesiyle kentte her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün 15 gün süreyle kısıtlandığını duyurdu
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ankara'da vaka sayılarında maalesef artış yaşanmaktadır. Salgının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğu ve diğer kısıtlamaların yanısıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: toplantı ve gösteri ankaraSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 13:09
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