Haber Giriş: Kaynak: AA, TRT Haber
Van'da kaybolan 2 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Erciş ilçesinde dün evin önünden geçen çayda kaybolduğu öne sürülen 2 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri ve polis dalgıçlar çayın zemininde aramalarını sıklaştırdı.
Yeşilova Mahallesi'nde 8 çocuk babası Yücel Memiş, 2 yaşındaki kızı Melek'ten haber alamayınca polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ve AFAD ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından küçük kızın evin önünden geçen çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine İl Emniyet Müdürlüğünden Su Altı Arama Kurtarma ekibi istedi.
[Fotoğraf: AA]
Dün olumsuz hava şartları nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
AFAD ekipleri, karadan ve su yüzeyinde arama yaparken dalgıç polisler de çayın zemininde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Etiketler: van haber van erciş melek memiş kayıp çocukSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 13:39
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