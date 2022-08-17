Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da bir işletmede 900 kilogram bozuk et ve sakatat ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Elazığ'da ekipler tarafından yapılan denetimlerde 900 kilogram bozuk et ve sakatat ele geçirildi. Et ve sakatatlar imha edilirken iş yeri sahibine de ceza kesildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zabıta ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını korumaya yönelik il genelinde denetim yaptı.
Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde bir işletmede 900 kilogram bozulmuş et, sakatat ve iç yağı buldu.
Ele geçirilen bozuk ürünlere el konularak imha edildi, iş yeri sahibine de cezai işlem uygulandı.
Etiketler: Elazığ
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