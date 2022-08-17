Bolu'nun Yuva köyünde zehirlenme şüphesi ile hastanelere başvuruların ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında toplandı.

Çaydurt Deresi'nden alınan numunelerde mikrobiyolojik kirlenme tespit edilmesi üzerine tedbirler alındı.

Dere suyunun başta sulama olmak üzere her türlü kullanımı ikinci bir karara kadar kısıtlandı.

Sondaj kuyuları denetlenecek

Ayrıca kirlendiği belirlenen bazı sondaj kuyularının kullanımına da kısıtlama getirildi.

Toplantıda işletme ve tesislere ait sondaj kuyularının denetlenmesi, kirlilik tespit edilenlerle ilgili yasal işlem yapılması kararlaştırıldı. Kararlara uymayanlara idari ceza uygulanacak.

Köyde içme suyundan etkilenen 141 kişiden 115'i, tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, Ankara'da tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem ise 23 Temmuz'da vefat etmişti.

