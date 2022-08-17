Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş, Beypazarı ilçe sınırlarında kalan bazı bölgelerde düzenli şebeke bakımı ve yatırım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisine gidileceğini duyurdu.

Şirketin elektrik kesintisi sorgulama sisteminde paylaşılan verilere göre, Karaköy, Köst, Karapınar, Sekli, Hamzalar, Dağşeyhler, Nuhoca, Hırkatepe, Yukarıgüney, Dudaş, Yıldız, Uluköy, Aşağıgüney, Kırbaşı, Cumhuriyet Mahallesi, Dübekören, Köseler, Kaşharman, Saray, Karaşar Mahallelerine şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında enerji verilemeyecek.

Buna göre, ilçenin açıklanan mahalle ve mevkilerinde 18 Ağustos 2022 Perşembe günü 09.30 ile 17.30 saatleri arasında planlı enerji kesintisi uygulanacak.