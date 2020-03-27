Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da Sivrice merkezli bir deprem meydana geldi.

03.20'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,7. Depremin derinliği ise 14,60kilometre olarak kaydedildi.