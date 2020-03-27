Haber Giriş: Kaynak: AA
KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 tır şoförü, Niğde'de yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 tır şoförü, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.
KKTC'den gemiyle Silifke ilçesindeki SEKA Limanı'na getirilen öğrenci ve tır şoförleri, burada sağlık kontrolünden geçirildi.
Öğrenciler ve tır şoförleri daha sonra polis eşliğinde otobüslere bindirilerek Niğde'ye getirildi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirilen 170 öğrenci ve 14 tır şoförü, 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.
Etiketler: KKTC öğrenci tır şoförü NiğdeSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 01:48
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