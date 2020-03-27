Haber Giriş: Kaynak: AA
Hakkari'de derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon hediye edildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde evlerinde televizyon olmadığı için TRT-EBA TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe, televizyon hediye edildi.
Beşevler Mahallesi'nde yaşayan Adnan ve Semiha Çelik çifti, evlerinde televizyon ve bilgisayar olmadığı için dersleri takip edemeyen çocukları için Belediye Başkanı Tahir Saklı'dan yardım istedi.
Çiftin çağrısına kayıtsız kalmayan Saklı, çocukların derslerinden geri kalmaması için aileye televizyon aldı. Belediye ekipleri, televizyonu aileye teslim ederek kurulumunu yaptı.
İlk kez televizyondan derslerini takip eden çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.
Anne Semiha Çelik, maddi durumlarının iyi olmadığını belirterek, "Evde televizyon olmadığı için çocuklarım uzaktan eğitimle derslerini takip edemiyordu. Belediye Başkanı Tahir Saklı bize televizyon hediye etti. Allah ondan razı olsun. Çocuklarım derslerinden geri kalmayacak." dedi.
Etiketler: Hakkari trt eba tv televizyon Eğitim OkulSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 00:36
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