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Türkiye
DHA 19.09.2023 12:14

Elazığ'da 241 kilo esrar ele geçirildi: 2 tutuklama

Elazığ ve Diyarbakır'da, jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 241 kilo esrar ve 1230 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elazığ'da 241 kilo esrar ele geçirildi: 2 tutuklama
[Fotograf: DHA]

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmalarında, 3 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, şüphelilerden 2'sini takibe alıp, içinde bulundukları aracı Arıcak ilçesinde durdurup arama yaptı. Araçta 3 poşette 1 kilo esrar ele geçirildi, M.C. ve M.B. gözaltına alındı.

Diyarbakır'da ikamet eden diğer şüpheli R.Y.'nin adresine yapılan operasyonda ise ev ve bahçedeki aramada 240 kilo esrar, 1230 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.C. ve M.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. R.Y.'nin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor. 

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