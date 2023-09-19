Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Tahsin Kahraman Caddesi'nde minder üretimi yapılan iş yerinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bitişikteki iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sırasında 2 kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Dumandan etkilenen 1'i itfaiye eri 5 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgedeki bazı iş yerlerinde hasar oluştu.

Bu arada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olay yerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.