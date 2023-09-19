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Türkiye
İHA 19.09.2023 11:20

Bir adımla kurtuluş kamerada: Kilolarca ağırlıktaki cam üzerine devriliyordu

Sultangazi'de yol kenarına bırakılan kilolarca ağırlıktaki cam parçası rüzgarın şiddetiyle savrularak kaldırımda yürüyen kadının önüne devrildi. Bir adımla camın üzerine düşmesinden kurtulan kadın olayı yara almadan atlatırken, o anlar kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz pazar günü 75. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda önceki gün akşam saatlerinde bir kişi getirdiği cam parçasını kaldırımda bulunan aydınlatma direğine yasladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Ertesi gün ise sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle savrulan kilolarca ağırlıktaki cam kaldırımda yürüyen bir kadının bir adım önüne düşerek parçalandı. Kısa süreli şoka giren kadın olayı yara almadan atlatırken, o anlar ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

 "Bir çocuk da oradan geçebilirdi"

Bayanın kafasına gelebilirdi Olay anını anlatan çevre esnaflarından Musa Elmalı, "Şurada dururken bayanın birisi buradan geçiyordu. Pat diye bir ses duydum. Duyar duymaz sağıma soluma baktım cam kırıkları düşmüş. Yukarıya baktım acaba yukarıdan mı düştü diye sonra baktım ki binadan değil. Farkına vardım ki binadan gelmemiş Allah muhafaza bu bayanın kafasına da gelebilirdi, farklı bir yerine koluna da gelebilirdi. Eğer gelseydi mutlaka bir yaralanma olayı olurdu. Allah korumuş. Bu tarz şeyler hiç yakışmıyor. Sonra kamera kayıtlarını görünce anladığım ki direğe yaslamışlar. Baktıktan sonra anladım son anda kendini çekti. Akşam saatlerinde galiba bırakmış ertesi sabah ise rüzgarın şiddeti ile devrilmiş. Devrildikten sonra da yani Allah muhafaza Allah korumuş gerçekten. Ben şok oldum bir çocuk da oradan geçebilirdi. Çocuk olsaydı kendini koruyamazdı üstüne gelecekti ya yaralanma olurdu. Allah korusun büyük bir yaralanma da olabilirdi. Bu tarz şeylere birazcık dikkat etmek gerekir. Onu o şekilde oraya bırakmanın bir anlamı yok.10 metre daha aşağıda çöp bidonu var oraya koysaydı hiçbir tehlikesi olmazdı" dedi.

Olay anı kamerada Kilolarca ağırlıktaki cam parçasının rüzgarın etkisiyle savrularak kaldırımda yürüyen kadının önüne devrildiği ve şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay anı çevrede bulunan bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bir kişinin akşam saatlerinde getirdiği cam parçasını kaldırımda bulunan aydınlatma direğine yasladığı ve bölgeden uzaklaştığı, ertesi gün ise sabah saatlerinde bir kadının kaldırımda yürüdüğü esnada rüzgarın etkisiyle savrulan camın kadının önüne devrildiği görülüyor.

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