Bakan Yumaklı'dan düşen helikopterde bulunan 3 personele başsağlığı mesajı

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İzmir Tahtalı Barajı’na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli biri Türk, ikisi Kırgız olmak üzere üç mürettebatımıza Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Merhumların ailelerine, teşkilatımıza, Kırgız halkına ve aziz milletimize sabır diliyorum" dedi.