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Türkiye
AA 01.08.2024 09:39

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti

Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

M.K. idaresindeki otomobil, Altınova ilçesi Çavuş çiftliği mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Ahmet Y. ile 4 yaşındaki oğlu Vahit Y.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü M.K. ile araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Cenazeler, olay yerindeki yapılan incelemenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Ehliyetsiz ve yaşı küçük olduğu öğrenilen sürücü M.K. ise gözaltına alındı.

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