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Türkiye
İHA 30.09.2023 16:13

Ehliyet sınavında kopya düzeneğine suçüstü

Ehliyet sınavında kopya çekmek için ses düzeneği kuranlar, sınav merkezinde suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suphi Öner Öğretmenevi e-sınav merkezindeki sınavdan çıkan M.S. ve N.M. isimli şüpheliler üzerlerindeki kurulu gizli cihazı çıkartmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı.

Cep telefonlarında yapılan ön incelemede şüphelilerin benzer şekilde çok sayıda kişinin sınavı usulsüzce geçmesini sağladığı tespit edildi.

Daha önce yine gizli cihazla sınava girmeye çalışırken yakalanan şüpheli Ç.S'ye canlı teşhis işlemi yaptırırken, kendisine cihazı yerleştiren kişiler olarak gözaltındaki şüphelileri teşhis etti.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Ehliyet sınavında kopya düzeneğine suçüstü
Ehliyet sınavında kopya düzeneğine suçüstü
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