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Türkiye
TRT Haber 30.09.2023 16:09

"Geleceğin İletişimcileri" Ankara'da buluştu

Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nın finalistleri Ankara'da buluştu.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na binlerce başvuru yapıldı. Finalistleri belirlemek için medya profesyonelleri, eserleri tek tek değerlendirdi. 13 kategoride 48 üniversiteden 172 öğrencinin hazırladığı 129 çalışma, finale kaldı.

Finalistler, Ankara'da bir araya geldi.

Geleceğin İletişimcileri Haftası etkinlikleri kapsamında TRT'nin ve medyanın önemli isimleri deneyimlerini gençlerle paylaşıyor.

Gün boyu süren etkinlikler kapsamında finalistler, TRT'nin Ankara'da farklı noktalardaki birimlerini ziyaret etti.

Hafta boyunca yükselen heyecan, 2 Ekim akşamı ödül kazanan eserlerin açıklanmasıyla son bulacak. Arı Stüdyosu'nda yapılacak ödül töreni, TRT 2'den canlı yayımlanacak.

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"Geleceğin İletişimcileri" Ankara'da buluştu
"Geleceğin İletişimcileri" Ankara'da buluştu
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