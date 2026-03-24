AA 24.03.2026 06:27

Ehliyet, muayene ve sigorta yok: 83 bin TL ceza

Erzurum'da sigortasız ve muayenesiz kamyonetin ehliyetsiz sürücüsüne 83 bin lira ceza kesildi. Araç çekiciyle otoparka götürüldü.

Ehliyet, muayene ve sigorta yok: 83 bin TL ceza

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ile Asayiş Şubesi Ekipler Büro Amirliği ekipleri, Gezköy 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptıkları çalışmalarda K.G'nin kullandığı kamyonette inceleme yaptı.

Ekipler kontrollerinde sürücünün ehliyetsiz olduğunu, aracın sigortası ile muayenesinin de bulunmadığını tespit etti.

Ayrıca araçta bulunan Y.E.T'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Sürücüye de Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 83 bin 965 lira ceza kesildi, araç çekiciyle otoparka götürüldü.

Öte yandan sürücünün kasten yaralama suçundan 4 kaydının olduğu öğrenildi.

Araç Muayenesi Ehliyet Erzurum Trafik
