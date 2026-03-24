Türkiye
AA 24.03.2026 03:54

Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatili süresince ülke genelinde meydana gelen 2 bin 753 trafik kazasında 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 bin 861 kişinin yaralandığını bildirdi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, dört günlük Ramazan Bayramı tatili süresince ülke genelinde toplam 2 bin 753 trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

Kazalarda, bayram tatilinin birinci gününde 8, ikinci gününde 12, üçüncü gününde 4 ve dördüncü gününde 7 vatandaş olmak üzere 31 kişinin hayatını kaybettiğinin aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı kazalarda 4 bin 861 vatandaşımız ise yaralandı. 2023 ve 2026 yıllarına ait dört günlük Ramazan Bayramı tatili trafik verileri karşılaştırıldığında, vatandaşlarımızın trafik kurallarına gösterdiği riayet ve hassasiyetin etkisiyle ölümlü kaza sayısı 38'den 23'e gerileyerek yüzde 39,5 oranında, kaza yeri can kaybı ise 44'ten 31'e düşerek yüzde 29,5 oranında azalma gösterdi. Aynı dönemde yaralanmalı kaza sayısı 3 bin 85'ten 2 bin 730'a, yaralı sayısı ise 5 bin 594'ten 4 bin 861'e gerilerken, günlük ortalama can kaybı 11'den 7,75'e düşerek yüzde 29,5 oranında azaldı. Trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimler ve farkındalık çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir."

"Kazaların ve yitirilen canların bir numaralı sebebi aşırı hızdır"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Trafik hayattır." ifadesini kullanarak, trafikte kurallara uyan, kendisinin, ailesinin ve trafikteki diğer vatandaşların can ve mal güvenliğine azami riayet gösteren tüm vatandaşlara şükranlarını sundu.

Hedeflerinin, kurallara uyarak, uymayanları uyararak trafikte can kaybını sıfıra indirmek olduğuna vurgu yapan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan incelemeler bize bir kez daha gösterdi ki bu kazaların ve yitirilen canların bir numaralı sebebi aşırı hızdır. Sizlerden istirhamım, sevdiklerinize güvenle kavuşmak ve yolları acı tablolarla hatırlamamak için trafik kurallarına harfiyen uymanızdır. Lütfen hız limitlerine riayet edelim, emniyet kemerimizi ön ve arka koltukta mutlaka takalım ve sürüş güvenliğini riske atacak her türlü davranıştan uzak duralım. Yolların sonu her zaman acılara değil sevdiklerimize çıksın."

İçişleri Bakanlığı Ramazan Bayramı Trafik Kazası
