Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eğlence mekanlarına sahte içki sattığı belirlenen 11 şüpheli gözaltında
İzmir'de eğlence mekanlarına sahte içki sattığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 30 bin 154 şişe sahte içki, 130 litre şişelenmemiş sahte içki, 188 litre etil alkol, 51 boş şişe ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelindeki eğlence mekanlarından temin ettikleri tüketilmiş içki şişelerini imal ettikleri sahte içkiyle doldurup, orijinal ürünmüş gibi yine eğlence mekanları üzerinden piyasaya süren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Konak ilçesindeki Alsancak semtinde bulunan 30 eğlence mekanı ile 8 ilçede belirlenen bazı adreslere baskın düzenledi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.
Söz konusu adreslerdeki aramalarda 30 bin 154 şişe sahte içki, 130 litre şişelenmemiş sahte içki, 188 litre etil alkol, 51 boş şişe ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İzmir Sahte İçki
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