İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelindeki eğlence mekanlarından temin ettikleri tüketilmiş içki şişelerini imal ettikleri sahte içkiyle doldurup, orijinal ürünmüş gibi yine eğlence mekanları üzerinden piyasaya süren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Konak ilçesindeki Alsancak semtinde bulunan 30 eğlence mekanı ile 8 ilçede belirlenen bazı adreslere baskın düzenledi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda 30 bin 154 şişe sahte içki, 130 litre şişelenmemiş sahte içki, 188 litre etil alkol, 51 boş şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.