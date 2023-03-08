Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesindeki 5 kente "kuvvetli rüzgar" uyarısı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 5 kentte yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın sabah saatlerinden akşama kadar, batı ve güneybatı yönlerinden Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Meteoroloji Deprem Fırtına
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