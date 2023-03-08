Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da kaçakçılara göz açtırılmıyor: 52 ton içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 52 ton kaçak içki ele geçirildi. İşletme sahibi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin işletmede yaptığı kontrollerde kaçak üretilen 52 ton içki ele geçirildi.
İşletme sahibi D.S. gözaltına alındı.
Etiketler: Tekirdağ Kaçak İçki
Son Haberler
- 10:25
- 11:53
- 11:49
- 11:41
- 11:37
Sıradaki Haber
Enkaz altında doğum yaptı, 29 gün sonra yavrularıyla sağ kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz