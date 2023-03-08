Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 08:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bazı metro hatlarında seferler saat 14.00'ten itibaren yapılmayacak
[Fotoğraf: Arşiv]
Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar uyarınca bazı metro ve füniküler hatlarında saat 14.00'ten itibaren seferlerin yapılmayacağını bildirdi.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır" sözleri kullanıldı.
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 8, 2023
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır.
Etiketler: Raylı Sistem
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