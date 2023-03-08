Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2021 yılında başlattığı restorasyon çalışmaları nedeniyle Kız Kulesi'ni çevreleyen branda geçtiğimiz ay fırtına sonrası uçtu.

Brandanın uçmasıyla Kız Kulesi restorasyonunda son durum ortaya çıktı. Kulenin külah kısmı özgün malzemeye uygun olarak yenilenmesi çalışmaları sürüyor.

Kurulan iskelede restorasyon çalışmaları devam ederken gemilerle de alt yapı için borular getirildiği görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Çalışmaların bu ay sonunda tamamlanması planlanıyor

Kız Kulesi'nin külah kısmı özgün malzemeye uygun olarak yenileniyor. Üsküdar Sahili'nde gezintiye çıkan birçok kişi restorasyon çalışmalarını merakla izliyor.

Kız Kulesi'nde geçtiğimiz aylarda incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hedeflerinin 2023 yılı mart ayının sonunda Kız Kulesi'ni ziyaretçi ile buluşturmak olduğunu ifade etmişti.

[Fotoğraf: DHA]