Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de konut satışı ve kiralarda fahiş fiyat artıran 5 kişiye gözaltı
Osmaniye'de, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konut satışı ve kiralamada fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen aralarında emlakçıların da olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremlerin ardından konut satışı ve kira bedellerinde artışlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, bazı ilan sitelerinde fahiş fiyat artışları tespit edildi.
Yapılan çalışma sonucu, konut satışı ve kiralamada fahiş fiyat artırdığı anlaşılan aralarında ev sahipleri ve emlakçıların da olduğu 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.
Etiketler: Osmaniye Kahramanmaraş Deprem
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