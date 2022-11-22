Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]
Kuzey ve Güney Ege'de yarın rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden, Güney Ege'de ise öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın Ege Denizi'nde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Fırtına Ege Denizi Meteoroloji Hava Durumu
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