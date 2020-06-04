Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesinin 4,83 kilometre açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 04.51'de meydana gelen deprem, 8,77 kilometre derinlikte kaydedildi.
Etiketler: Ege denizi bodrum muğlai depremSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 05:27
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