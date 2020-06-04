Haber Giriş: Kaynak: AA
Diyarbakır'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da, aralarında husumet bulunan aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güvenlik güçlerince de mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.
Etiketler: Diyarbakır çatışma Silahlı KavgaSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 00:09
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