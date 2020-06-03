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Bakan Albayrak bankaların genel müdürleriyle görüştü
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle Bakanlıkta toplantı yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile Kovid-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik."
Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile, COVİD-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. pic.twitter.com/ZrRbL061YZ— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 3, 2020
Etiketler: toplantı yaptı berat albayrak Banka genel müdürüSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 21:29
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