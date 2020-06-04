İsmail Yıldırım idaresindeki otomobil, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi üzerinde Entuğrul Kıvan Kurt idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle İsmail Yıldırım idaresindeki otomobilde bulunanlar araç içinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ve Cankur ekipleri, otomobilin kapılarını keserek, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Sürücü mahallinde sıkışan İsmail Yıldırım'ın kurtarılması sırasında oğlunun babasının elinden tuttuğu ve moral vermeye çalıştığı görüldü.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Fahriye Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastanedeki işlemlerin ardından Yıldırım'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.