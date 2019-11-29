Türkiye
"Efsane Cuma" izdihamında mağazanın camları kırıldı: 3 yaralı29 Kasım 2019 Cuma 16:20 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 16:45
İstanbul Maltepe'de bir mağazada "Efsane Cuma" izdihamı yaşanınca camlar kırıldı. Vücuduna cam isabet eden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da "Efsane Cuma" indirimleri kapsamında alışveriş merkezlerindeki dükkanların önünde kuyruk oluştu.
Alışveriş çılgınlığı Maltepe'de de yaşandı. Bir mağazada indirim olduğunu duyan çok sayıda kişi mağazanın önüne kuyruk oluşturdu.
Mağazada satışın başlaması üzerine yaşanan izdiham sırasında camlar kırıldı. 3 kişi kırılan camlar nedeniyle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, mağaza sahibi tarafından satışlar durduruldu.
Kaynak: DHA, İHA
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