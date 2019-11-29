Türkiye
Aydın'da 4 ton sahte içki ele geçirildi29 Kasım 2019 Cuma 15:28 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 16:24
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 4 ton sahte içki ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA ]
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Madran Mahallesi'nde H.A'nın sahte alkol üretimi yaptığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon yaptı.
Ev ve yanındaki depoda yapılan aramada, bidonlar içerisinde yaklaşık 4 ton sahte alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler: sahte içki operasyonu sahte alkol aydın