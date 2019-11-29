Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 18-28 Kasım arasında Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine ilçe jandarma komutanlıkları sorumluluk sahalarında yasa dışı insan kaçakçılığıyla ilgili 40 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, bin 64 Afganistan, 12 Suriye, 10 Filistin, 6 Eritre ve 1 İran uyruklu toplam bin 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan bu kişilerin kullandıkları 4 minibüs, 3 otomobil, bir kamyonet ve bir kamyon ile şişme bot ve bot motorunun yanı sıra 859 can yeleğine de el konuldu.

Bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğer 5 şüpheli serbest bırakılırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA