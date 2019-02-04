Tarihi yapının duvarlarındaki tuğlalar, kuyumcu ve mobilyacıların olduğu sokağa saçıldı. Çökme sırasında binada ve çevresinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Belediye ekipleri yola saçılan moloz yığınları ve tahta parçalarını temizledi, enkazın etrafına da güvenlik şeridi çekildi.

"Göz gözü görmüyordu"

Görgü tanığı İsmail Berkit, binanın büyük bir gürültü ile çöktüğünü anlattı. Etrafı yıkılma sırasında toz kütlesi kapladığını ifade eden Berkit, "Dükkanda oturuyorduk. Büyük bir gürültü ile dükkandan fırladık. Yanımızdaki binanın yıkıldığını gördük. Her yer toz dumandı ve göz gözü görmüyordu. O kadar büyük bir gürültüyle yıkılma oldu. Çarşamba günü olsaydı burada 3-4 sergi kuruluyordu." diye konuştu.

Kaynak: AA