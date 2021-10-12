Meteoroloji Trakya için gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısında bulunmuştu.

Uyarıların ardından başlayan yağış Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı bazı köylerde yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu bir iş yerinin tentesini ve masayı delip geçti.

Şiddetli dolu yağışı Sarıcali ve Balabancık köylerinde çeltiği de olumsuz etkiledi.

Sarıcaali köyünde yaklaşık 10 bin dekar, Balabancık köyünde ise 3 bin dekar hasat edilmemiş çeltik alan zarar gördü.