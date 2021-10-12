Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 15:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Edirne'yi dolu vurdu: Tente ve masayı deldi
Edirne'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Bir iş yerinin tentesini ve masayı delip geçen dolu, 13 bin dekar hasat edilmemiş çeltik alana da zarar verdi.
Meteoroloji Trakya için gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısında bulunmuştu.
Uyarıların ardından başlayan yağış Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı bazı köylerde yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu bir iş yerinin tentesini ve masayı delip geçti.
Şiddetli dolu yağışı Sarıcali ve Balabancık köylerinde çeltiği de olumsuz etkiledi.
Sarıcaali köyünde yaklaşık 10 bin dekar, Balabancık köyünde ise 3 bin dekar hasat edilmemiş çeltik alan zarar gördü.
Etiketler: Edirne Meteoroloji Sağanak
Son Haberler
- 16:38
- 16:21
- 16:18
- 16:20
- 16:08
Sıradaki Haber
İşe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık soruşturması: 13 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz