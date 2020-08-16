Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda ikinci etap çalışması başladı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na yapılacak olan yeni üst geçit için ikinci etap çalışması başladı. D-100 Karayolu, Edirne istikametinde trafiğe kapatıldı.
Çalışma nedeniyle saat 01.00 itibarıyla D-100 Karayolu Edirnekapı mevkisi, Edirne istikametinde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Saat 09.00’a kadar sürmesi planlanan çalışma nedeniyle Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı, Edirnekapı-Rami yol ayrımından, devamında ise İlk Bağlantı Yolu-Beylerbeyi üzerinden sağlanıyor.
Etiketler: İstanbul Edirnekapı Metrobüs İstasyonuSon Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 03:44
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