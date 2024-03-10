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Türkiye
AA 10.03.2024 12:27

Edirne'deki üç büyük camide Enderun usulü teravih namazı kılınacak

Edirne'de Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski camilerde haftada ikişer gün Enderun usulü teravih namazı kılınacak.

Edirne'deki üç büyük camide Enderun usulü teravih namazı kılınacak
[Fotograf: AA]

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu, mübarek ramazan ayının en iyi şekilde idrak edilmesi için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Kentte ibadetle dolu bir ramazan geçirileceğini anlatan Başoğlu, "Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerde ikişer günden haftada toplam 6 gün Enderun usulü teravih namazı kılınacak. Enderun usulü teravih namazında müezzinlerimiz belli bir makamdan ilahi ve kasidelerle giriş veriyor ve imamımız bu makamdan namazda sureleri okuyor. Aralarda ilahiler ve salavat-ı şeriflerle güzel bir namaz kılınıyor. Geçen yıl başladığımız Enderun usulü teravih namazına vatandaşlarımız ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Başoğlu, kent genelinde öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine yönelik iftar programları düzenleneceğini dile getirdi.

Mukabele geleneğinin de tüm camilerde devam edeceğini belirten Başoğlu, ramazan ayının İslam alemine hayır getirmesi temennisinde bulundu.

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