Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 04:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Edirne'de su borusu patladı: Asfaltta göçük oluştu
[Fotograf: İHA]
Edirne'de ana su borusunda meydana gelen patlama sebebiyle asfaltta göçük oluştu. Metrelerce derinliği dolduran içme suyu, cadde boyunca aktı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şehrin su ihtiyacını karşılayan ana su borusunda arıza meydana geldi.
Boru hattında oluşan patlama sebebiyle asfalt çökerek metrelerce derinliğinde göçük oluştu. Oluşan çukuru dolduran binlerce metreküp su, şehrin en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesi boyunca boşa aktı.
[Fotoğraf: İHA]
Arızaya müdahale eden belediye ekipleri ise, ana vanadan suyun akışını keserek boruyu değiştirmek için 10 saati aşkın süredir müdahale çalışmalarına devam etti.
Etiketler: Edirne
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