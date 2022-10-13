Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde şehrin su ihtiyacını karşılayan ana su borusunda arıza meydana geldi.

Boru hattında oluşan patlama sebebiyle asfalt çökerek metrelerce derinliğinde göçük oluştu. Oluşan çukuru dolduran binlerce metreküp su, şehrin en işlek caddelerinden biri olan Gazi Caddesi boyunca boşa aktı.

[Fotoğraf: İHA]

Arızaya müdahale eden belediye ekipleri ise, ana vanadan suyun akışını keserek boruyu değiştirmek için 10 saati aşkın süredir müdahale çalışmalarına devam etti.