Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 04:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da otoyoldaki tır alev alev yandı
[Fotograf: İHA]
Adana'nın Pozantı ilçesinde bakliyat yüklü tır otoyolda alev alev yandı. Ekiplerin müdahale ettiği tır, kullanılamaz hale geldi.
Uğur Tikeç yönetimindeki bakliyat yüklü tır, saat 01.00 sıralarında Adana-Ankara otoyolu, Akçatekir Mahallesi mevkiinde motor kısmından alev aldı.
Tırı yolun kenarına çeken Tikeç, kendisini dışarı atarak canını kurtardı.
Kısa sürede alevler içinde kalan tıra itfaiye ekipleri müdahale etti.
[Fotoğraf: İHA]
Otoyol kısa süreli araç trafiğine kapatılırken söndürülen tır kullanılamaz hale geldi.
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