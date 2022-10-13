Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 02:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.09'da Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 28,57 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Kaş'a 154 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2022
Büyüklük:4 (MW)
Yer:Akdeniz - [154.09 km] Kaş (Antalya)
Tarih:13-10-2022
Saat:02:09:26 TSI
Enlem:34.94 N
Boylam:28.851 E
Derinlik:28.57 km
Detay:https://t.co/bJlXUMmaSG
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Deprem
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