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Türkiye
DHA 29.11.2023 05:02

Edirne'de lodos ağaçları devirdi

Edirne’nin Keşan ilçesinde lodos hayatı olumsuz etkiledi. Şehirde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, ağaçlar yollara ve park halindeki bir aracın üzerine devrildi.

Edirne'de lodos ağaçları devirdi

Keşan’da, akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki bir aracın üzerine devrilirken, binaların çatılarından kopan parçalar yollara savruldu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Aşağı Zaferiye Mahallesi Cami Sokak’ta üzerine ağaç devrilen otomobil hasar gördü. Devrilen ağaçlar nedeniyle polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de ağaçları keserek kaldırdı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi lodosun sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini duyurdu.

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