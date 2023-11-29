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Türkiye
AA 29.11.2023 02:24

Polisten kaçan sürücü 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı

Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın sonunda yakalandı. Hırsızlık suçundan arandığı öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

Polisten kaçan sürücü 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, C.U. idaresindeki otomobili D-655 Karayolu Yığılca Işıklı Kavşak'ta şüphe üzerine durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonunda lastiği patlayan otomobil, Kültür Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı mevkiinde durdu.

Bu sırada bir polis aracı söz konusu araca çarptı, kazada hasar oluştu.

Şüpheli C.U. gözaltına alınırken, otomobil çekiciyle incelenmek üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelinin "hırsızlık" suçundan arandığı belirtildi.

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