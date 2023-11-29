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Türkiye
TRT Haber-AA 29.11.2023 01:36

İstanbul'da tanker karaya oturdu

İstanbul'da Bakırköy açıklarında lodos nedeniyle bir tanker karaya oturdu, kırılma tehlikesi yaşadı. Geminin kaptanının 'Batıyoruz, acil yardım' anonsu üzerine kurtarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, gemidekileri kurtarmak için çalışma başlattı.

İstanbul'da tanker karaya oturdu

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Ahırkapı demirleme sahasında demirleyen Türkiye bandıralı "Kadriye Ana" isimli tanker, şiddetli lodos nedeniyle karaya oturdu.

Tankerin kaptanı, kurtarma ekiplerine telsizle acil yardım çağrısında bulundu.Çağrı üzerine kurtarma ekipleri hemen harekete geçti.

 

Kaptanının kısa süre sonra, "Kırılmak üzereyiz, kayalıklara oturduk, kayalıklara çıkacağız, acil yardım, acil yardım istiyorum" telsiz mesajı duyuldu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Hem denizden hem karadan müdahale sürüyor

Tankerde bulunan personeli kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve emniyet görevlilerinin çalışmaları sürüyor.

Gemideki personeli kurtarmak için bir yandan denizden kurtarma römorku, diğer yandan karadan itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor. 

Nene Hatun acil müdahale gemisinin de olay yerine gitmekte olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tanker 80 metre uzunluğunda

Kadriye Ana isimli gemi, yaklaşık 80 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde. Tanker, demirleme bölgesindeki gemilere yakıt takviyesinde bulunuyor.

12 mürettebatlı geminin dolu olup olmadığı henüz bilinmiyor.  

Fırtına denizi taşırdı

Ortaköy'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sonucu deniz suyu taştı. Dalgalarla kıyıya sürüklenen çöpler, kaldırım üzerinde birikti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ortaköy'e gezmeye gelen bazı vatandaşlar olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden dalgalarla fotoğraf çekmeye çalıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kartal Dragos sahilinde ise bir tekne battı. Silivri sahilinde de dev dalgalar oluştu.

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