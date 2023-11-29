İstanbul'da tanker karaya oturdu

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Ahırkapı demirleme sahasında demirleyen Türkiye bandıralı "Kadriye Ana" isimli tanker, şiddetli lodos nedeniyle karaya oturdu.

Tankerin kaptanı, kurtarma ekiplerine telsizle acil yardım çağrısında bulundu.Çağrı üzerine kurtarma ekipleri hemen harekete geçti.

İstanbul'da lodos nedeniyle bir tanker karaya oturdu. Ekipler, gemi personelini kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Detayları @trthaber muhabiri Ahmet Sami Arslan aktardı.https://t.co/45QTpUPEGq pic.twitter.com/ZQlpAK5sWT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 28, 2023

Kaptanının kısa süre sonra, "Kırılmak üzereyiz, kayalıklara oturduk, kayalıklara çıkacağız, acil yardım, acil yardım istiyorum" telsiz mesajı duyuldu.

[Fotoğraf: DHA]

Hem denizden hem karadan müdahale sürüyor

Tankerde bulunan personeli kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve emniyet görevlilerinin çalışmaları sürüyor.

Gemideki personeli kurtarmak için bir yandan denizden kurtarma römorku, diğer yandan karadan itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Nene Hatun acil müdahale gemisinin de olay yerine gitmekte olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Tanker 80 metre uzunluğunda

Kadriye Ana isimli gemi, yaklaşık 80 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde. Tanker, demirleme bölgesindeki gemilere yakıt takviyesinde bulunuyor.

12 mürettebatlı geminin dolu olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Fırtına denizi taşırdı

Ortaköy'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sonucu deniz suyu taştı. Dalgalarla kıyıya sürüklenen çöpler, kaldırım üzerinde birikti.

[Fotoğraf: AA]

Ortaköy'e gezmeye gelen bazı vatandaşlar olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden dalgalarla fotoğraf çekmeye çalıştı.

[Fotoğraf: AA]

Kartal Dragos sahilinde ise bir tekne battı. Silivri sahilinde de dev dalgalar oluştu.