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Türkiye
AA 26.10.2023 10:17

Edirne'de kendini jandarma olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Edirne'de kendisini askeri personel olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının adresinden ele geçirilen altın, ziynet ve para dolandırılan Z.B'ye teslim edildi.

Edirne'de kendini jandarma olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Süloğlu ilçesinde ikamet eden Z.B'yi cep telefonuyla arayan şüpheli kendisini askeri personel olarak tanıttı.

Şüpheli A.A, Z.B'ye cinayet suçuna karıştığını ve ifadesini almaya evine geleceğini belirtti.

Evine gelen şüpheliye 2 bilezik, 3 tam altın, 2 çeyrek altın, altın küpe ve 20 bin 202 lira veren Z.B. bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca durumu jandarmaya bildirdi.

İl Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) A.A'yı Tekirdağ'da yakaladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ele geçirilen ziynet eşyası ve para Z.B'ye teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Edirne Dolandırıcılık
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