Fay hattının ikiye ayırdığı zeytinlikte hasat başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi’ndeki 33 dönümlük zeytin bahçesi ortadan ikiye ayrılmıştı.

Dev yarık oluşan bahçede iki uçtaki ağaçların arasında neredeyse 300 metrelik mesafe oluştu ve yaklaşık 200 ağaçta yarık içinde kalarak heba oldu.

Depremin 9. ayında depremzede çiftçiler, fay hattının ikiye ayırdığı tarlada zeytin hasadına başladı. Tedirginlik içerisinde süren hasatta depremzede vatandaşlar, karşı taraftaki ürünlerini nasıl taşıyacaklarını düşünüyor.

“Eskiden güle oynaya çalışırdık, bugün korkuyla...”

Deprem öncesi ailesiyle birlikte güle oynaya hasat yaptıkları bahçede bugün tedirgin içerisinde çalıştıklarını dile getiren Ahmet Genç, şöyle konuştu:

“Depremden dolayı böyle bir yarık oluştu. Bizim tarlamızın dönümü 33 dönüm civarındaydı. Yani en az iki yüz ağaca yakın yarığa gitti. Şu karşı olan taraflar bana ait. Karşı yani 300 metre aşağı yukarı ara mesafemiz var. Oraya nasıl gideceğimi ben de bilmiyorum. Bir yol var diyorlar ama bizim tarlaya çıkar mı geçer mi bilmiyorum. Traktörle gitme şansımız var mı onu da bilmiyoruz. Çok zor yani çocuklarla birlikte oraya gitmek, toplamak. Bu şartlar içinde çalışmak tabii ki çok üzücü. Eskiden güle oynaya çalışıyorduk malımızda, bugün korkuyla topluyoruz. Yani çocuklarımızı getirmekte bile tedirginiz buraya."

"Tarlanın diğer tarafına gitmekte güçlük çekiyoruz"

İbrahim Elmacıoğlu, “Deprem böyle bir yarık oluşturdu. Hala korkuyoruz. Yine artçı depremler devam ediyor. Birçok ağacımız telef oldu, tarlamızın alt tarafına gitmekte güçlük çekiyoruz. Araçlar, traktörler gidemiyor o tarafa. Mecburen elimizle gidip toplayıp getiriyoruz. Yani bizim için ağaçlardan zeytin toplamak çok zor. Dün de yine topladığımız esnada bir artçı deprem oldu, ufak tefek hissettik. Yine çocuklarımız ve ailemiz korkuyoruz yani. Bu yıl hasat geçen yıla göre daha iyi. Ama hasadımız iyi olmasına rağmen ağaçlarımız telef oldu” ifadelerini kullandı.

“Korkuyorum, kaç metre yükseklik aşağısı görünmüyor”

Zeytin hasadına korku içerisinde geldiğini ifade eden Yasemin Elmacıoğlu, “Yarığa doğru gidemiyorum, korkuyorum. İlk kez geliyorum buraya. Bulunduğum yerden ileri gidemiyorum. Korkuyorum, bak kaç metre yükseklik aşağı görünmüyor. Çok tedirginim” dedi.