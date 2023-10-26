Siirt'te Cumhuriyet'in 100. yılı programı düzenlendi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Kemal Kızılkaya, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in şanlı bir tarihe ve yüksek medeniyet birikimine sahip milletin özgürlük ve bağımsızlığının sembolü olduğunu söyledi.

"Cumhuriyet, Milli Mücadele'nin zafer tacıdır"

Aydınlanmanın adı ve 100 yıl önce yakılan bir meşale olan Cumhuriyet'in kimsesizlerin kimsesi olduğunu belirten Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet, 1919'da Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının ardından yurdumuzda alevlenen Milli Mücadele'nin zafer tacıdır. 100 yıl önce milletimizin aziz neferlerinin mücadeleleriyle elde edilmiş, şanlı tarihimizin dönüm noktası neticesinde olan, bir milletin makus talihini yendiği andır cumhuriyet. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' sözüyle anlam bulan, emek verenlerin başta söz sahibi olacağını müjdeleyen, yönetim erkinin ve müreffeh bir yaşamın yalnız belirli bir zümrenin elinde olmasına karşı çıkarak, her yurttaşın yönetime katılabileceğini ve uğrunda savaştığı devlette söz sahibi olabileceğini müjdeleyen demokratik düzenin adıdır."

Kızılkaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yeni devlet için muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı hedef belirlediklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine ulaşmak için sağlam ve doğru adımlar atıldığını ifade eden Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün Cumhurbaşkanı seçildikten sonra TBMM'de ifade ettiği, 'Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.' mesajının bizlere yüklediği büyük bir sorumluluğun bilinciyle çalışacak, ülkemizi yarınlara daha güçlü taşıyacağız. Ecdadımızın Cumhuriyet'imizin kuruluşu esnasında gösterdiği azim ve kararlılık, çağdaş uygarlık yolundaki yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir."

Şiirlerin okunduğu programda, Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Etkinlik, şehit ve gaziler için okunan duayla sona erdi.

Programa, Vali Kızılkaya'nın eşi Nurten Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı Murat Şeker, Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Cengiz Özbilici, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.